Стала известна личность выбежавшей на поле ЛЧ полуголой фанатки

Была установлена личность девушки, выбежавшей на поле в купальнике во время финального матча Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

En caso de que se lo perdieran. El momento en que Kinsey Wolanski invadió la cancha del Wanda en el Liverpool vs Tottenham. 😍😱



Dios mío que se vuelva a meter yaaaaa. #UCLfinal pic.twitter.com/uzKQnUftB0— Solo Fútbol Goles ⚽️♤♧ (@goles_solo) 1 июня 2019 г. Решающая встреча прошла между двумя английскими клубами — "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

Сообщается, что эту смелую девушку зовут Кинси Волански. Она является американской актрисой и моделью.

Волански часто снимается для обложек мужских журналов. Она также ведет инстаграм, причем довольно успешно. На модель подписано 400 тысяч человек.

Ожидается, что после ее выходки во время турнира, это число вырастет.