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Неймара обвинили в изнасиловании, сообщают СМИ 

Р-Спорт + ещё 3 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар обвиняется в изнасиловании, сообщает GloboEsporte.com По сообщению источника, женщина, чье имя не называется, заявила, что Неймар изнасиловал её во время её пребывания в Париже. По словам женщины, преступление было совершено 15 мая в одном из отелей Парижа. При этом заявление девушка подала уже в Бразилии, так как, по её словам, была эмоционально потрясена и боялась обращаться в полицию в другой стране.
Представители Неймара на данный момент не комментируют появившуюся информацию.
На данный момент Неймар находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится к выступлению на Кубке Америки.
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