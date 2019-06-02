Неймара обвинили в изнасиловании, сообщают СМИ

Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар обвиняется в изнасиловании, сообщает GloboEsporte.com По сообщению источника, женщина, чье имя не называется, заявила, что Неймар изнасиловал её во время её пребывания в Париже. По словам женщины, преступление было совершено 15 мая в одном из отелей Парижа. При этом заявление девушка подала уже в Бразилии, так как, по её словам, была эмоционально потрясена и боялась обращаться в полицию в другой стране.

Представители Неймара на данный момент не комментируют появившуюся информацию.

На данный момент Неймар находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится к выступлению на Кубке Америки.