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В «Баварии» восхитились тренером «Ливерпуля» 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почетный президент мюнхенской «Баварии» Франц Беккенбауэр признался, что хотел бы видеть у руля команды главного тренера «Ливерпуля» немца Юргена Клоппа. Его слова приводит Bild.
По словам Беккенбауэра, Клопп — один из лучших тренеров мира. Он считает, что специалисту было бы легче вернуться и тренировать в Германии, где тренеры не выполняют функций менеджера, как в Английской премьер-лиге (АПЛ).
1 июня «Ливерпуль» под руководством немца одержал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов. Мерсисайдцы выиграли со счетом 2:0.
Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015-м. Кубок Лиги чемпионов — единственный трофей, который выиграл специалист с английским клубом. До этого Клопп на протяжении семи лет тренировал дортмундскую «Боруссию». Он дважды приводил клуб к победе в чемпионате Германии.
C 2002 года Беккенбауэр — председатель правления АО «ФК Бавария». Он известен по выступлениям за мюнхенский клуб в 1960-х и 1970-х и также тренировал команду в 1990-х.
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Футбол , Юрген Клопп , Франц Беккенбауэр , Bild
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