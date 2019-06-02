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Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснила свой поступок 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Американская модель Кинси Волански рассказала, зачем выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
По мнению девушки, именно такие поступки помогают почувствовать человеку, что он по-настоящему живет.
"Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда", — написала Волански в Instagram.
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за девушки, выбежавшей на поле в середине первого тайма. Нарушительницу поймали стюарды, после чего ее отправили в подтрибунное помещение.
"Ливерпуль" одержал победу со счетом 2:0 и впервые с 2005 года выиграл престижный турнир. Голы в составе команды забили Мохамед Салах и Дивок Ориги.
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Футбол , Мохамед Салах
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