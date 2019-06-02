Американская модель Кинси Волански рассказала, зачем выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
По мнению девушки, именно такие поступки помогают почувствовать человеку, что он по-настоящему живет.
"Делайте сумасшедшие вещи, которые запомните навсегда", — написала Волански в Instagram.
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за девушки, выбежавшей на поле в середине первого тайма. Нарушительницу поймали стюарды, после чего ее отправили в подтрибунное помещение.
"Ливерпуль" одержал победу со счетом 2:0 и впервые с 2005 года выиграл престижный турнир. Голы в составе команды забили Мохамед Салах и Дивок Ориги.