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Неймар заявляет, что стал жертвой вымогательства 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар обвиняется в изнасиловании, сообщает GloboEsporte.com.
По сообщению источника, женщина, чье имя не называется, заявила, что Неймар изнасиловал ее во время ее пребывания в Париже. По словам женщины, преступление было совершено 15 мая в одном из отелей Парижа. При этом заявление девушка подала уже в Бразилии в полицейский участок в Сан-Паулу, где она живет, так как, по ее словам, была эмоционально потрясена и боялась обращаться в полицию в другой стране.
Жертва также сказала, что это был Неймар, который заплатил за ее билеты и поселил в Париже через своего помощника. Она сказала, что прибыла в Париж 15 мая и остановилась в отеле Sofitel Paris, и что Неймар прибыл в тот же день около 8 часов вечера, очевидно, в нетрезвом состоянии. Жертва сказала, что они разговаривали, «обменялись ласками», но в определенный момент «Неймар стал агрессивным и против воли жертвы практиковал половые сношения».
Сам Неймар заявил, что стал жертвой вымогательства. Он привел доказательства того, что был обмен сообщениями в WhatsApp с девушкой, которая обвиняет его в изнасиловании, и которое, продолжалось в последующие дни после предполагаемого преступления.
Представители Неймара на данный момент не комментируют появившуюся информацию.
Сейчас Неймар находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится к выступлению на Кубке Америки.
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