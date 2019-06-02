Неймар заявляет, что стал жертвой вымогательства

Нападающий сборной Бразилии по футболу и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар обвиняется в изнасиловании, сообщает GloboEsporte.com.

По сообщению источника, женщина, чье имя не называется, заявила, что Неймар изнасиловал ее во время ее пребывания в Париже. По словам женщины, преступление было совершено 15 мая в одном из отелей Парижа. При этом заявление девушка подала уже в Бразилии в полицейский участок в Сан-Паулу, где она живет, так как, по ее словам, была эмоционально потрясена и боялась обращаться в полицию в другой стране.

Жертва также сказала, что это был Неймар, который заплатил за ее билеты и поселил в Париже через своего помощника. Она сказала, что прибыла в Париж 15 мая и остановилась в отеле Sofitel Paris, и что Неймар прибыл в тот же день около 8 часов вечера, очевидно, в нетрезвом состоянии. Жертва сказала, что они разговаривали, «обменялись ласками», но в определенный момент «Неймар стал агрессивным и против воли жертвы практиковал половые сношения».

Сам Неймар заявил, что стал жертвой вымогательства. Он привел доказательства того, что был обмен сообщениями в WhatsApp с девушкой, которая обвиняет его в изнасиловании, и которое, продолжалось в последующие дни после предполагаемого преступления.

Представители Неймара на данный момент не комментируют появившуюся информацию.

Сейчас Неймар находится в расположении сборной Бразилии, которая готовится к выступлению на Кубке Америки.