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«Станет мне уроком»: Неймар ответил на обвинение в насилии 

Рамблер 7 минут назад
Фото: Reuters
Звезда мирового футбола Неймар заявил, что женщина, обвинившая его в изнасиловании, занимается вымогательством. Он заявил, что она добровольно занималась сексом с ним в гостинице. Для доказательств Неймар раскрыл всему миру личную переписку в мессенджере.
Нападающий сборной Бразилии, один из лучших футболистов мира Неймар ответил на обвинения в изнасиловании. Спортсмен разместил видео со своим выступлением в Instagram. Он говорит, что никого не насиловал и является жертвой попытки вымогательства. В качестве доказательства Неймар опубликовал переписку в мессенджере с обвинившей его женщиной.
«Меня обвиняют в изнасиловании, это тяжелое слово, оно очень угнетает. Знающие меня, мой характер, в курсе, что я никогда не буду делать такие вещи. Сейчас много шума. Но то, что произошло, полностью противоположно тому, что они утверждают. То, что произошло в тот день, происходит между мужчинами и женщинами, когда они остаются наедине. Не более. На следующий день мы обменивались сообщениями, как ни в чем не бывало», — рассказал футболист.
По словам футболиста, секс был добровольным. Ситуация вынудила его раскрыть всему миру личную переписку с женщиной. Он публикует ее для того, чтобы все поняли — он невиновен.
Из переписки следует, что женщина не предъявляла никаких претензий после ночи в гостинице.
«Все это очень грустно, это ранит не только меня, но и мою семью. Но я должен доказать, что прав. Есть люди, которые желают воспользоваться ситуацией, вымогатели. Это была ловушка, в которую я в итоге попал. И это станет мне уроком», — заключил футболист.
Ранее в полицию Бразилии обратилась женщина, заявившая, что была изнасилована Неймаром. Преступление, по ее словам, произошло в одном из отелей Парижа 15 мая. Личность жертвы не разглашается. Известно, что она живет в Сан-Паулу, где и написала заявление. Она сообщила, что боялась обращаться во французскую полицию.
По словам заявительницы, Неймар оплатил ей билеты и поселил в Париже через своего помощника в отеле Sofitel Paris. Вечером Неймар пришел в гостиницу в нетрезвом состоянии. Жертва заявила, что они «обменялись ласками», но в какой-то момент Неймар начал проявлять агрессию и совершил половой акт против ее воли.
Сейчас Неймар тренируется со сборной Бразилии, готовясь к матчам Кубка Америки.
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Футбол
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