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Головин упадет в цене 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Портал Transfermarkt готовит межсезонное обновление, в результате которого снизится оценочная стоимость полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Таким образом, 23-летний Головин, чья нынешняя оценочная стоимость составляет 30 миллионов евро, подешевеет на пять миллионов евро. На это повлияли два фактора: неудачное выступление «Монако» в чемпионате Франции и высокая травматичность футболиста. Также эксперты портала снизят оценочную стоимость Дениса Черышева, хавбека «Вильярреала», выступающего на правах аренды в «Валенсии».
Головин провел в прошедшем сезоне 30 матчей в чемпионате Франции и отметился тремя забитыми мячами. «Монако» занял 17-е место по итогам турнира, едва не оказавшись в зоне переходных матчей.
Российский хавбек перешел во французский клуб летом 2018-го. Его трансфер стал самым крупным в истории для российских игроков. «Монако» заплатил ЦСКА 30 миллионов евро.
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Комментарии
Футбол , Денис Черышев , Александр Головин
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