Головин упадет в цене

Портал Transfermarkt готовит межсезонное обновление, в результате которого снизится оценочная стоимость полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина . Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Таким образом, 23-летний Головин, чья нынешняя оценочная стоимость составляет 30 миллионов евро, подешевеет на пять миллионов евро. На это повлияли два фактора: неудачное выступление «Монако» в чемпионате Франции и высокая травматичность футболиста. Также эксперты портала снизят оценочную стоимость Дениса Черышева , хавбека «Вильярреала», выступающего на правах аренды в «Валенсии».

Головин провел в прошедшем сезоне 30 матчей в чемпионате Франции и отметился тремя забитыми мячами. «Монако» занял 17-е место по итогам турнира, едва не оказавшись в зоне переходных матчей.

Российский хавбек перешел во французский клуб летом 2018-го. Его трансфер стал самым крупным в истории для российских игроков. «Монако» заплатил ЦСКА 30 миллионов евро.