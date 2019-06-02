По тропе Роналду: Неймара обвинили в изнасиловании

Звезду сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании. Неизвестная девушка подала на нападающего «ПСЖ» заявление в полицию, сообщив, что спортсмен надругался над ней в одном из отелей Парижа. Бразилец не отрицает факт сексуальной связи с предполагаемой жертвой, однако настаивает, что это было по взаимному согласию. Отец Неймара сообщил, что его сын стал жертвой мошенников.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар попал в сексуальный скандал. В минувшую пятницу неизвестная женщина, имя которой не раскрывается, подала на футболиста заявление, обвинив того в изнасиловании. Как сообщает Reuters со ссылкой на документы полиции города Санту-Амару (юго-восточный штат Сан-Паулу), инцидент якобы имел место быть 15 мая в одном из престижных отелей Парижа.

В заявлении предполагаемой жертвы говорится, что она прибыла во Францию после переписки со звездным спортсменом в инстаграме. Согласно показаниям девушки, бразилец сам предложил ей встретиться, оплатил билеты в Париж и номер в отеле. Когда они увиделись, то Неймар, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на нее и начал сексуально домогаться, после чего изнасиловал.

Обратиться в правоохранительные органы девушка решила уже после того, как вернулась в Бразилию. Свой поступок она объяснила тем, что была слишком шокирована произошедшим и боялась обращаться с заявлением в полицию другой страны.

Сторона Неймара отрицает, что футболист мог изнасиловать девушку. Отец и агент форварда Неймар да Силва Сантус в эфире бразильского телевидения заявил о том, что его сын стал жертвой мошенничества. При этом он не отрицает факт секса спортсмена с той девушкой был, однако состоялся по взаимному согласию.

«Эти люди пытались вымогать у него деньги, но мы готовы к такой ситуации, хотя и не ожидали этого. Эти обвинения в изнасиловании — неправда, никакого преступления не было, Неймара шантажируют, у нас есть подтверждающие это бумаги», — заявил он в эфире Bandeirantes.

«Заподозрив мошенничество, он прекратил эти отношения», — подчеркнул Неймар-старший.

Ради восстановления справедливости отец Неймар-старший заявил о готовности прибегнуть к любым способам. При этом он отдает себе отчет в том, что в глазах прессы и болельщиков его сын может остаться насильником.

«Это непростой момент. Если мы не сможем быстро доказать свою правоту, это превратится в снежный ком. Если нам придется показать переписку Неймара в мессенджере, мы сделаем это», — заверил он.

Пиар-команда Неймара поддерживает версию отца игрока. В заявлении представителей футболиста говорится, что спортсмен был удивлен обвинениями в изнасиловании, однако это не стало для него неожиданностью. Некоторое время назад к форварду якобы обратился юрист той самой сделки, предложив заключить сделку.

«Хотя он был удивлен этой новостью, факты уже были известны игроку и представителям его команды, принимая во внимание тот факт, что несколько дней назад он стал жертвой попытки вымогательства, совершенной адвокатом из Сан-Паулу, который сказал, что представляет интересы предполагаемой жертвы», — говорится в сообщении команды.

«Адвокаты игрока были немедленно уведомлены об обвинениях, предприняты все необходимые шаги. Мы полностью отвергаем несправедливые обвинения. Все доказательства попытки вымогательства будут своевременно представлены в полицию», — гласит позиция футболиста.

Не стал сохранять молчание и сам Неймар. В своем инстаграме он опубликовал видеообращение, в котором подтвердил уже сказанное ранее своим агентом и командой.

«Из-за вымогательства мне приходится разоблачать свою личную жизнь, а также то, что происходит в моей семье», — пояснил спортсмен в комментариях к записи.

Сейчас 27-летний Неймар находится в расположении сборной Бразилии, где готовится к предстоящему Кубку Америки. Ранее стало известно, что форвард «ПСЖ» был лишен капитанской повязки в национальной команде, однако его участию в турнире это не помешает. Вместо Неймара капитаном пентакампеонов стал защитник Дани Алвес.

Болельщики проводят параллель между обвинениями Неймара в изнасиловании с историей другого именитого футболиста Криштиану Роналду . В сентябре прошлого года американская модель Кэтрин Майорга выдвинула публичные обвинения против нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии.

Девушка уверяет, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» изнасиловал ее в 2009 году во время поездки в ночной клуб в Лас-Вегасе. Португалец подтвердил, что у него был секс с Майоргой, однако об изнасиловании речи идти не может. Тогда же Роналду посредством своих адвокатов заставил девушку подписать соглашение о неразглашении информации и заплатил ей $375 тысяч за молчание и лишение права предъявить ему обвинения, но спустя годы Майорга нарушила договор и теперь ищет других жертв футболисты, чтобы, по ее словам, он был наказан по заслугам.