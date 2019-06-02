Игнашевич станет главным тренером «Торпедо»

Как стало известно Sport24, новым главным тренером «Торпедо» станет бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич . Ожидается, что официально об этом будет объявлено в понедельник, 2 июня.

В начале недели, 28 мая, ЦСКА сообщил на официальном сайте об уходе Игнашевича из клуба. 39-летний специалист в сезоне-2018/19 входил в тренерский штаб молодежной команды, которая завоевала в своем первенстве золотые медали.