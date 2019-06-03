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«Тоттенхэм» провел переговоры с футболистом «Реала» 

Газета.Ru + ещё 5 39 минут назад
Фото: Reuters
Лондонский "Тоттенхэм" провел переговоры с полузащитником мадридского "Реала" Даниелем Себальосом, передает footballinsider247.com.
По информации издания, хавбек рассматривается как кандидатура на замену полузащитнику Кристиану Эриксену, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
В прошедшем сезоне Себальос принял участие в 34 матчах на клубном уровне, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что "Реал" определился с максимальной суммой за трансфер Эриксена.
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Футбол , Кристиан Эриксен , Даниель Себальос , Реал
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