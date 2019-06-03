«Тоттенхэм» провел переговоры с футболистом «Реала»

По информации издания, хавбек рассматривается как кандидатура на замену полузащитнику Кристиану Эриксену , который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Себальос принял участие в 34 матчах на клубном уровне, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что "Реал" определился с максимальной суммой за трансфер Эриксена.