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Футболист сборной Аргентины Акунья может продолжить карьеру в «Зените» 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Российский футбольный клуб "Зенит" снова попробует договориться о трансфере защитника сборной Аргентины и португальского "Спортинга" Маркоса Акуньи. Об этом в понедельник сообщает портал A Bola.
По информации источника, клубы зимой уже вели переговоры о трансфере, однако не смогли договориться по цене. Российский клуб предлагал €16 млн и готов был заплатить еще €4 млн при достижении индивидуальных и командных результатов, но "Спортинг" готов был продать футболиста за €20 млн сразу. Согласно данным источника, "Зенит" снова попробует приобрести 27-летнего игрока, однако требование португальского клуба осталось прежним.
В прошедшем сезоне Акунья провел за клуб 45 матчей в разных турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач. Акунья выступает за "Спортинг" с лета 2017 года, в составе лиссабонского клуба он стал обладателем Кубка Португалии (2018/19) и Кубка португальской лиги (2017/18). До этого футболист представлял аргентинские "Расинг" и "Феррокарриль Оэсте", в составе которого стал чемпионом Аргентины в 2014 году.
"Зенит" в сезоне-2018/19 стал чемпионом России.
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Футбол , Маркос Акунья , Зенит
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