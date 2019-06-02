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СМИ: Неймару грозит до 5 лет тюрьмы 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий "ПСЖ" Неймар может получить от 1 до 5 лет тюрьмы из-за дела о возможном изнасиловании. Как сообщает Globoesporte, 3 июня полиция начнет расследование и вызовет бразильца, а также девушку, которая обвиняет его в этом преступлении, для дачи показаний. Кроме того, будут изучены их мобильные телефоны.
Расследование будет проведено из-за того, что Неймар опубликовал интимные изображения девушки. В Бразилии подобное деяние считается преступлением, согласно статье 281-С Уголовного кодекса страны.
Ранее девушка, имя которой не разглашается, подала заявление в полицию, в котором сообзщила, что Неймар изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле.
Неймара обвиняют в изнасиловании. Он говорит, что это шантаж
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