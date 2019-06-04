Головин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер» или «Милан»

Полузащитник французского «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе в «Интер» или «Милан».

«Есть ли у меня предложения от «Интера» и «Милана»? Не знаю, журналистам виднее, вы они в интернете всё это вычитывают», — приводит слова Головина «Реальное время».

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. В его активе четыре гола и четыре голевые передачи в 35 матчах.

Ранее сообщалось, что Головин не сможет сыграть в первом туре нового сезона Лиги 1.