Полузащитник французского «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал информацию СМИ о возможном переходе в «Интер» или «Милан».
«Есть ли у меня предложения от «Интера» и «Милана»? Не знаю, журналистам виднее, вы они в интернете всё это вычитывают», — приводит слова Головина «Реальное время».
Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. В его активе четыре гола и четыре голевые передачи в 35 матчах.
Ранее сообщалось, что Головин не сможет сыграть в первом туре нового сезона Лиги 1.