Натхо готов вернуться в ЦСКА

Бывший хавбек московского ЦСКА Бибрас Натхо хочет вернуться в столичный клуб, передает "Советский спорт".

В настоящий момент футболист выступает за греческий "Олимпиакос".

"Меня не очень устраивает положение в "Олимпиакосе". Так что я бы мог рассмотреть вариант возвращения в ЦСКА. Скорее да, чем нет. Хотя, сезон у армейцев получился провальным. Они впервые за долгое время остались без выхода в ЛЧ. Мне кажется, это связано с тем, что в команде появилось много молодых игроков. Скорее всего, были проблемы с сыгранностью. Но я уверен, что в следующем сезоне они покажут действительно хороший результат", — приводят слова Натхо "Известия".

Экс-полузащитник выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год.

В составе столичной команды Натхо стал чемпионом России сезона-2015/16.

По итогам завершившегося сезона ЦСКА не смог пройти в Лигу чемпионов, заняв четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось6 что экс-форвард ЦСКА Эрнандес продолжит карьеру в Испании.