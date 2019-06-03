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Натхо готов вернуться в ЦСКА 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: EPA
Бывший хавбек московского ЦСКА Бибрас Натхо хочет вернуться в столичный клуб, передает "Советский спорт".
В настоящий момент футболист выступает за греческий "Олимпиакос".
"Меня не очень устраивает положение в "Олимпиакосе". Так что я бы мог рассмотреть вариант возвращения в ЦСКА. Скорее да, чем нет. Хотя, сезон у армейцев получился провальным. Они впервые за долгое время остались без выхода в ЛЧ. Мне кажется, это связано с тем, что в команде появилось много молодых игроков. Скорее всего, были проблемы с сыгранностью. Но я уверен, что в следующем сезоне они покажут действительно хороший результат", — приводят слова Натхо "Известия".
Экс-полузащитник выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год.
В составе столичной команды Натхо стал чемпионом России сезона-2015/16.
По итогам завершившегося сезона ЦСКА не смог пройти в Лигу чемпионов, заняв четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось6 что экс-форвард ЦСКА Эрнандес продолжит карьеру в Испании.
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Футбол , газета "Известия" , Советский спорт
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