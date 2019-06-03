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Okko Спорт объявило цены на подписки на премьер-лигу в сезоне 2019/20 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Проект Okko Спорт (входит в Rambler Group) утвердил стоимость подписок на матчи Английской Премьер-лиги, которую он в 2019-22 годах будет эксклюзивно показывать на территории России. Поклонникам АПЛ будут доступны 3 варианта подписки — на весь сезон, на один месяц и на одни сутки.
3 июня стартуют продажи подписок на сезон. До 31 июля можно будет оформить предзаказ на сезонный абонемент по специальной цене — за 2990 рублей. С 1 августа по 30 сентября такой абонемент будет стоить 3990 рублей. После 30 сентября продажи сезонных абонементов прекратятся.
Раздел Okko Спорт в онлайн кинотеатре Оkko начнет работать с 01 августа. С этого дня те, кто не приобрел сезонный абонемент, смогут оформить подписку на один месяц за 549 рублей или приобрести доступ на 1 сутки за 199 рублей. Продажи подписок на месяц и на одни сутки будут продолжаться в течение всего сезона.
При этом новые пользователи получат 7 дней бесплатного просмотра, чтобы принять решение оформить подписку. При покупке подписки на месяц пользователи смогут купить подписку на два последующих месяца по специальной цене 399 рублей в месяц.
В будущем для подписчиков онлайн-кинотеатра Okko и участников наших партнерских программ также будет доступно продление месячной подписки по сниженной цене — за 399 рублей.
Помимо просмотра прямых трансляций всех 380 матчей сезона, подписчики получат доступ ко всему разнообразному контенту Английской Премьер-лиги: записям трансляций, аналитическим, информационным и развлекательным передачам, созданным как АПЛ, так и спортивной видеоредакцией Okko Спорт. В общей сложности планируется сделать доступным более 2000 часов различного эксклюзивного контента. Раздел Okko Спорт доступен в приложении Okko, которое есть в Google Play, App Store, телевизорах с функцией Smart-TV, а также на web-сайте.
"Английская Премьер-лига — один из самых востребованных, технологичных и дорогих футбольных продуктов в мире, — говорит Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов Rambler Group. — Разрабатывая нашу продуктовую линейку, мы сделали все возможное, чтобы каждый болельщик мог найти подходящий именно ему вариант. Английская Премьер-лига — это потрясающий футбол и высочайшее качество трансляции. Специальная ознакомительная подписка позволит новым пользователям ощутить все преимущества просмотра Английской Премьер-лиги в Okko Спорт".
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