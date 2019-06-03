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Моуринью высказался о справедливости назначения пенальти в финале Лиги чемпионов 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Известный футбольный тренер Жозе Моуринью высказал мнение о назначении пенальти на первых минутах финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
«В футболе до сих пор существует много неоднозначных моментов. Думаю, в случае с Муссой Сиссоко мяч сначала ударился ему в грудь, а затем отскочил в руку. Дамир Скомина был вынужден быстро принимать решение и сделал выбор в пользу 11-метрового», — заявил», — сказал двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».
Он отметил, что в этом эпизоде есть один момент, который его особенно разочаровал.
«На тренировках я стараюсь отрабатывать действия защитников в штрафной площади. Каждому человеку необходимо использовать руки как для обеспечения баланса тела, так и возможности быстро менять направление движения. Но с учётом новых правил и недремлющей системы VAR футболист обязан учиться делать это иначе», — добавил португальский специалист.
Ранее сообщалось, что парад в честь победы «Ливерпуля» в ЛЧ посетило более 750 тысяч человек.
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Футбол , Мусса Сиссоко
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