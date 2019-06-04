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Бывший тренер «Реала» возглавил «Севилью» 

RT на русском + ещё 15 52 минуты назад
Фото: EPA
Испанский футбольный клуб «Севилья» объявил о назначении Хулена Лопетеги главным тренером команды.
Об этом сообщает пресс-служба клуба. Подробности соглашения с 53-летним специалистом не разглашаются.
Отмечается, что официальное представление Лопетеги состоится 5 июня.
Предыдущим местом работы испанца был «Реал», из которого он был уволен в октябре 2018 года. На клубном уровне он возглавлял «Порту» и «Кастилью», а также сборные команды Испании, разных возрастов — от U-19 до основной команды, которая под его руководством пробилась на чемпионат мира 2018 года.
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