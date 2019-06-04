Бывший тренер «Реала» возглавил «Севилью»

Испанский футбольный клуб «Севилья» объявил о назначении Хулена Лопетеги главным тренером команды.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Подробности соглашения с 53-летним специалистом не разглашаются.

Отмечается, что официальное представление Лопетеги состоится 5 июня.