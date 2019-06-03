Экс-тренер «Реала» и сборной Испании возглавит «Севилью»

Бывший главный тренер мадридского "Реала" и сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит "Севилью", передает "Советский спорт".

По информации журналиста Гильем Балаге, клуб намерен предоставить специалисту время на то, чтобы поставить команде тот футбол, который показывала сборная Испании под его руководством.

Отмечается, что в услугах Лопетеги также заинтересованы два английских клуба, но тренер хочет остаться в Испании.

Ранее сообщалось, что Сантьяго Солари был назван самым эффективным тренером "Реала" сезона-2018/19.