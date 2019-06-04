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Новым тренером «Севильи» станет Лопетеги 

Вести.Ru + ещё 5 29 минут назад
Фото: EPA
Бывший тренер сборной Испании и "Реала" Юлен Лопетеги в ближайшее время будет назначен главным тренером "Севильи". Контракт 52-летнего Лопетеги рассчитан на три года.
Место главного тренера "Севильи" стало вакантным после завершения чемпионата. Хоакин Капаррос, сменивший по ходу сезона Пабло Мачина, ушел в отставку по состоянию здоровья. Клуб договорился с Лопетеги, который будет представлен в качестве главного тренер на этой неделе.
Бывший вратарь сборной Испании, "Логроньоса", "Реала" и "Барселоны" Юлен Лопетеги остался без работы в октябре прошлого года. Лопетеги был уволен из "Реала", проработав в Мадриде всего несколько месяцев. Ранее Лопетеги, будучи успешным тренером сборной Испании, покинул национальную команду перед чемпионатом мира.
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