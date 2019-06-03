Okko Спорт объявляет цены на подписки на премьер-лигу в сезоне 2019/20

Проект Okko Спорт (входит в Rambler Group) утвердил стоимость подписок на матчи Английской Премьер-лиги, которую он в 2019-22 годах будет эксклюзивно показывать на территории России. Поклонникам АПЛ будут доступны 3 варианта подписки — на весь сезон, на один месяц и на одни сутки.

3 июня стартуют продажи подписок на сезон. До 31 июля можно будет оформить предзаказ на сезонный абонемент по специальной цене — за 2990 рублей. С 1 августа по 30 сентября такой абонемент будет стоить 3990 рублей. После 30 сентября продажи сезонных абонементов прекратятся.

Раздел Okko Спорт в онлайн кинотеатре Оkko начнет работать с 01 августа. С этого дня те, кто не приобрел сезонный абонемент, смогут оформить подписку на один месяц за 549 рублей или приобрести доступ на 1 сутки за 199 рублей. Продажи подписок на месяц и на одни сутки будут продолжаться в течение всего сезона.

При этом новые пользователи получат 7 дней бесплатного просмотра, чтобы принять решение оформить подписку. При покупке подписки на месяц пользователи смогут купить подписку на два последующих месяца по специальной цене 399 рублей в месяц. В будущем для подписчиков онлайн-кинотеатра Okko и участников наших партнерских программ также будет доступно продление месячной подписки по сниженной цене — за 399 рублей.

Помимо просмотра прямых трансляций всех 380 матчей сезона, подписчики получат доступ ко всему разнообразному контенту Английской Премьер-лиги: записям трансляций, аналитическим, информационным и развлекательным передачам, созданным как АПЛ, так и спортивной видеоредакцией Okko Спорт . В общей сложности планируется сделать доступным более 2000 часов различного эксклюзивного контента. Раздел Okko Спорт доступен в приложении Okko, которое есть в Google Play, App Store, телевизорах с функцией Smart-TV, а также на web-сайте.

Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов Rambler Group:

«Английская Премьер-лига — один из самых востребованных, технологичных и дорогих футбольных продуктов в мире. Разрабатывая нашу продуктовую линейку, мы сделали все возможное, чтобы каждый болельщик мог найти подходящий именно ему вариант. Английская Премьер-лига — это потрясающий футбол и высочайшее качество трансляции. Специальная ознакомительная подписка позволит новым пользователям ощутить все преимущества просмотра Английской Премьер-лиги в Okko Спорт».

Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений. Основные направления деятельности группы — digital-медиа, онлайн-кинотеатр и технологичные сервисы. Медиахолдинг Rambler Group, объединяющий такие ведущие интернет-издания, как Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru и ряд других, занимает первое место в России по размеру ежемесячной аудитории — она превышает 50 млн человек.

Онлайн-кинотеатр Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, XBOX, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko — 1,83 млн человек.

Okko Спорт — раздел спортивных трансляций и связанного с ними контента онлайн-кинотеатра Okko. Основа каталога Okko Спорт — трансляции матчей Английской Премьер-лиги, трехлетние эксклюзивные права на которые на территории России принадлежат Rambler Group. Раздел Okko Спорт доступен всем пользователям онлайн-кинотеатра в приложениях на Smart TV, мобильных платформах iOS и Android, а также web-сайте.

Помимо самих трансляций матчей в прямом эфире и записи, в разделе Okko Спорт подписчикам доступны различные аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как Английской Премьер-лигой, так и спортивной редакцией Okko. Доступ к Okko Спорт платный и осуществляется по подписке.