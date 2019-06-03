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Выходку полуголой модели в финале ЛЧ оценили в миллионы долларов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @vitalyzdtv
Поступок модели Кинси Волански в финале Лиги чемпионов эквивалентен рекламе стоимостью почти в четыре миллиона долларов, подсчитали эксперты компании Apex Marketing Group. Об этом сообщает бизнес-журналист Даррен Ровелл в своем Twitter-аккаунте.
По данным RMC Sport, именно столько стоит реклама во время такого масштабного события, как финал еврокубка. Матч «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» посмотрели 300 миллионов зрителей по всему миру.
Волански появилась на поле в первом тайме финала Лиги чемпионов в черном закрытом купальнике. Модель оказалась подругой российского пранкера Виталия Здоровецкого, а надпись на купальнике рекламировала его YouTube-канал. После того, как Волански выбежала на поле, количество ее подписчиков в Instagram резко возросло.
Матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершился победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Красные в шестой раз в своей истории завоевали главный клубный трофей Европы.
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