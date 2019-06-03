Жена Мамаева расскажет правду о наркотиках

Супруга российского футболиста Павла Мамаева , признанного виновным в избиении жителей столицы, Алана пройдёт проверку на полиграфе, в процессе которой расскажет о своих отношениях с наркотиками. Девушка заявила об этом на своей странице в Instagram.

«4 июня я пройду полиграф на тему «видео под наркотиками» по адресу ул. Маросейка 10/1, стр. 3», — говорится в посте (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

При этом в подписи к изображению Мамаева добавила, что таким образом желает «расставить все точки».

По данным Sport24, дело скорее всего касается старого ролика, гуляющего по Сети, на котором девушка похожая на Алану Мамаеву просит прохожего найти ей дозу наркотика взамен на мобильный телефон. Позже подлинность видео подтвердила сама жена футболиста, однако девушка настаивала на том, что только играла роль наркоманки.

«Мы были в Монте-Карло. Исказили видео, выложили… Типа я прошу… Я же играла, старалась», — оправдывалась Мамаева.

При этом девушка не отрицала, что пробовала запрещённые вещества, но уверяла, что никогда не была зависима от них.