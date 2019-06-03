Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Мамаева расскажет правду о наркотиках 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Супруга российского футболиста Павла Мамаева, признанного виновным в избиении жителей столицы, Алана пройдёт проверку на полиграфе, в процессе которой расскажет о своих отношениях с наркотиками. Девушка заявила об этом на своей странице в Instagram.
«4 июня я пройду полиграф на тему «видео под наркотиками» по адресу ул. Маросейка 10/1, стр. 3», — говорится в посте (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
При этом в подписи к изображению Мамаева добавила, что таким образом желает «расставить все точки».
По данным Sport24, дело скорее всего касается старого ролика, гуляющего по Сети, на котором девушка похожая на Алану Мамаеву просит прохожего найти ей дозу наркотика взамен на мобильный телефон. Позже подлинность видео подтвердила сама жена футболиста, однако девушка настаивала на том, что только играла роль наркоманки.
«Мы были в Монте-Карло. Исказили видео, выложили… Типа я прошу… Я же играла, старалась», — оправдывалась Мамаева.
При этом девушка не отрицала, что пробовала запрещённые вещества, но уверяла, что никогда не была зависима от них.
Комментарии
Футбол , Павел Мамаев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СКА уменьшит размер ледовой площадки
Клюка признан лучшим игроком Лиги наций
Фанаты «МЮ» требуют продать игрока из-за лайка
Дэвид Хэй высказался о победе Руиса
Джокович установил рекорд «Ролан Гаррос»
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение