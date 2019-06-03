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Жену Мамаева проверят на наркотики 

Газета.Ru + ещё 3 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Алана Мамаева, жена футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, сообщила в своем инстаграме, что пройдет проверку на полиграфе по поводу наркотиков, сообщает Sport24.
"Завтра, 4 июня, в 15.00 я пройду полиграф на тему "видео под наркотиками" по адресу ул. Маросейка 10/1, стр. 3. Расставим все точки", — написала Мамаева.
Вероятно, супруга футболиста решила пройти проверку из-за скандального видео, на котором она в неадекватном виде в Монте-Карло просит у прохожего кокаин и предлагает ему взамен свой телефон. Мамаева в одном из интервью заявляла, что это была всего лишь актерская игра.
Ранее сообщалось, что Алана Мамаева решила помочь жертвам "Доктора Смерть" из Украины
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