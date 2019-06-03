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AP: Катар примет два следующих клубных чемпионата мира по футболу 

ТАСС + ещё 1 40 минут назад
Катар получит право на проведение клубных чемпионатов мира по футболу 2019 и 2020 годов. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, об этом будет объявлено на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Париже позднее в понедельник. Соревнования станут частью подготовки к чемпионату мира по футболу 2022 года.
Турниры 2017 и 2018 годов прошли в ОАЭ.
Клубный чемпионат мира проводится ежегодно в декабре с участием семи команд. В марте ФИФА изменила формат турнира: с 2021 года количество участников вырастет с 7 до 24, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), шесть — Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три — Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), еще одна — Конфедерацию футбола Океании (OFC). Турнир будет проводиться летом раз в четыре года.
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Футбол , Видео , УЕФА
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