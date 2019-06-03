AP: Катар примет два следующих клубных чемпионата мира по футболу

Катар получит право на проведение клубных чемпионатов мира по футболу 2019 и 2020 годов. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, об этом будет объявлено на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Париже позднее в понедельник. Соревнования станут частью подготовки к чемпионату мира по футболу 2022 года.

Турниры 2017 и 2018 годов прошли в ОАЭ.