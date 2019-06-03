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Кинси Волански: «Меня никак не наказали. Даже удивительно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Кинси Волански — модель, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом"​ — рассказала, что полиция вела себя очень вежливо и что она не получила никакого наказания за свою акцию.
— Полицейские вели себя очень мило. Правда, ни один из них не говорил по-английски, что создавало определенные трудности, но они действительно были на удивление вежливы и смеялись над тем, что случилось. Меня продержали четыре часа в участке, а потом отпустили.
— Вас как-то наказали? Может, оштрафовали?
— Нет, ничего такого не было. Даже удивительно.
— Вам теперь запрещено посещать соревнования?
— Ну, меня выгнали со стадиона, но я не думаю, что мне запрещено больше на них появляться.
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