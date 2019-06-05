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Инфантино переизбран на пост президента ФИФА 

Чемпионат.com + ещё 49 2 часа назад
Фото: Reuters
Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола на новый четырёхлетний срок. Такое решение было принято сегодня, 5 июня, на конгрессе организации в Париже.
«Спасибо членам моей семьи, друзьям и всем, тем, кто меня и любит и ненавидит. Сегодня я люблю вас всех. Спасибо членам совета, вице-президентам и легендам футбола. Большая честь работать в ФИФА Я буду продолжать любить футбол и работать с вами на пользу футбола», — сказал 49-летний Инфантино.
Швейцарец являлся единственным кандидатом на пост главы ФИФА, выборы прошли на безальтернативной основе. Инфантино возглавляет организацию с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост после коррупционного скандала в ФИФА.
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