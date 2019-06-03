«Енисей» покинули 10 футболистов по итогам сезона-2018/19

Красноярский "Енисей" расстался с 10 футболистами по окончании сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Напомним, что сборы стартуют 15 июня, к этому времени стоит задача сформировать коллектив. У руководства клуба есть список потенциальных новичков. Для начала необходимо утвердить кандидатуру главного тренера", — говорится в заявлении пресс-службы "Енисея".

По окончании чемпионата России — 2018/19 главный тренер Дмитрий Аленичев объявил об уходе из красноярского клуба.

"Енисей" с 20 очками занял последнее место турнирной таблице чемпионата России и вылетел в Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ).