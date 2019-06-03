Красноярский "Енисей" расстался с 10 футболистами по окончании сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Клуб покинули вратари Давид Юрченко и Юрий Нестеренко, защитник Дмитрий Ятченко, полузащитники Павел Комолов, Фегор Огуде, Бабакар Сарр, Дмитрий Торбинский, Арсен Хубулов, нападающие Михаил Костюков и Александр Кутьин. В то же время состав команды пополнили голкипер Михаил Филиппов и защитник Шамиль Гасанов, вернувшиеся из аренды.
"Напомним, что сборы стартуют 15 июня, к этому времени стоит задача сформировать коллектив. У руководства клуба есть список потенциальных новичков. Для начала необходимо утвердить кандидатуру главного тренера", — говорится в заявлении пресс-службы "Енисея".
По окончании чемпионата России — 2018/19 главный тренер Дмитрий Аленичев объявил об уходе из красноярского клуба.
"Енисей" с 20 очками занял последнее место турнирной таблице чемпионата России и вылетел в Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ).