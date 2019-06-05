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Зидан не может найти общий язык с президентом «Реала» 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Руководство мадридского "Реала" не может прийти к единому мнению по поводу позиции центрального хавбека, сообщает "Советский спорт".
По информации AS, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан видит на месте полузащитника игрока "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. В то же время президент "королевского клуба" Флорентино Перес хочет взять на эту позицию футболиста "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена
Сообщается, что руководство мадридской команды настаивает на покупке 27-летнего хавбека сборной Дании. Его контракт со "шпорами" заканчивается в 2020 году. Таким образом, "Реал" потратит меньше денег на игрока.
"Тоттенхэм" хочет получить не менее €150 млн за Эриксена. "Сливочные" готовы отдать только €70 млн Французский специалист же видит в своей команде на этой позиции Погбу. По мнению Зидана, стиль игры 26-летнего полузащитника подходит под ту модель, которой придерживается 46-летний наставник.
Французский футболист выступает за "МЮ" с 2016 года. До этого он играл за "Ювентус". Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.
В 47 матчах всех турниров в составе манкунианцев он стал автором 16 голов и 11 результативных передач.
Эриксен играет за "Тоттенхэм" с 2013 года. Он перешел в стан "шпор" из амстердамского "Аякса".
В завершившемся сезоне он выступил в 51 матче всех турниров в составе английского клуба, оформив десять голов и 17 голевых передач.
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Футбол , Зинедин Зидан , Кристиан Эриксен , Реал , Манчестер Юнайтед , Советский спорт
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