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В «Баварии» подтвердили, что Хамес Родригес покинет команду 

SPORT24.ru + ещё 18 19 минут назад
Фото: Reuters
Полузащитник Хамес Родригес, последние два сезона выступавший за «Баварию», покинет команду. Футболист вернется в «Реал», с которым связан контрактными обязательствами. В мюнхенском клубе колумбиец играл на правах аренды.
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью Goal подтвердил, что хавбек покинет команду. У мюнхенцев было право выкупа игрока.
«В принципе, решение было принято. Он пришел ко мне в конце сезона и попросил не активировать опцию выкупа. Активировать его сейчас против воли Хамеса не имеет смысла», — сказал Румменигге.
Ранее сообщалось, что в услугах Хамеса Родригеса заинтересован «Наполи», а экс-партнер по «Реалу» Криштиану Роналду зазывал 27-летнего футболиста в «Ювентус».
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Футбол , Криштиану Роналду , Хамес Родригес , Реал
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