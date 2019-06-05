Полузащитник Хамес Родригес, последние два сезона выступавший за «Баварию», покинет команду. Футболист вернется в «Реал», с которым связан контрактными обязательствами. В мюнхенском клубе колумбиец играл на правах аренды.
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью Goal подтвердил, что хавбек покинет команду. У мюнхенцев было право выкупа игрока.
«В принципе, решение было принято. Он пришел ко мне в конце сезона и попросил не активировать опцию выкупа. Активировать его сейчас против воли Хамеса не имеет смысла», — сказал Румменигге.
Ранее сообщалось, что в услугах Хамеса Родригеса заинтересован «Наполи», а экс-партнер по «Реалу» Криштиану Роналду зазывал 27-летнего футболиста в «Ювентус».