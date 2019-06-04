Бывший британский футболист и владелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм предложил контракт нападающему «Барселоны» Луису Суаресу.
Как сообщает Catalunya Ràdio, владелец клуба «Интер Майами», который со следующего сезона будет выступать в американской Высшей футбольной лиге (MLS), предпринял попытку подписать нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.
По информации источника, Бекхэм предлагал уругвайцу четырёхлетний контракт с 2020 года. Однако сообщается, что Суарес это предложение отклонил.
Ранее сообщалось, что Павлюченко поделился воспоминаниями о совместных тренировках с Бэкхемом