СМИ: Бекхэм предложил Суаресу контракт в США

Как сообщает Catalunya Ràdio, владелец клуба «Интер Майами», который со следующего сезона будет выступать в американской Высшей футбольной лиге (MLS), предпринял попытку подписать нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.

По информации источника, Бекхэм предлагал уругвайцу четырёхлетний контракт с 2020 года. Однако сообщается, что Суарес это предложение отклонил.

Ранее сообщалось, что Павлюченко поделился воспоминаниями о совместных тренировках с Бэкхемом