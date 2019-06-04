Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах попал в курьёзную ситуацию после окончания финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоялся 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 2:0 в пользу его команды.
В ходе празднования к египтянину подошла журналистка, чтобы взять у него интервью. Из-за шума на трибунах девушка приблизилась к игроку, чтобы тот смог услышать её вопрос. Салах неправильно понял её действия, решив, что она хочет его поцеловать, и отстранился, выставив руку.
Mo Salah thought the reporter was going in for a kiss so he raised his hand to stop her 😂😂 pic.twitter.com/MTCKHq2YFq— Footy Humour (@FootyHumour) 4 июня 2019 г.
Видео доступно в «твиттере» Footy Humour.
«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).