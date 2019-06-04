Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салах подумал, что журналистка хочет его поцеловать, и выставил руку 

Чемпионат.com + ещё 1 53 минуты назад
Фото: Reuters
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах попал в курьёзную ситуацию после окончания финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоялся 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 2:0 в пользу его команды.
В ходе празднования к египтянину подошла журналистка, чтобы взять у него интервью. Из-за шума на трибунах девушка приблизилась к игроку, чтобы тот смог услышать её вопрос. Салах неправильно понял её действия, решив, что она хочет его поцеловать, и отстранился, выставив руку.
Видео доступно в «твиттере» Footy Humour.
«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
Чемпионат.com: последние новости
Жена Мамаева пройдёт проверку на полиграфе по поводу наркотиков Промес верит, что вернётся в «Спартак» Сборная России тренируется в полном составе
Комментарии
Футбол , Мохамед Салах , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это отвратительно»: за что россиянина гонят из Кубка Стэнли1
Сборная России тренируется в полном составе
Чем занимаются российские фигуристы в межсезонье
Руис готов провести бой-реванш с Джошуа
Промес верит в возвращение в «Спартак»
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение