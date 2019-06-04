Mo Salah thought the reporter was going in for a kiss so he raised his hand to stop her 😂😂 pic.twitter.com/MTCKHq2YFq— Footy Humour (@FootyHumour) 4 июня 2019 г.

В ходе празднования к египтянину подошла журналистка, чтобы взять у него интервью. Из-за шума на трибунах девушка приблизилась к игроку, чтобы тот смог услышать её вопрос. Салах неправильно понял её действия, решив, что она хочет его поцеловать, и отстранился, выставив руку.