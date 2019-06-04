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Сборная России тренируется в полном составе 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино и Кипром, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В настоящий момент национальная команда проводит тренировку. В занятиях принимают участие все футболисты, кроме полузащитника Юрия Газинского, получившего травму в первом тайме контрольного матча с «Чертаново», который состоялся накануне, 3 июня, в Новогорске и завершился победой сборной со счётом 6:0.
В этом месяце сборная России проведёт два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. 8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде. С календарём матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
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