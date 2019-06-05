Украинский футболист исключил возможность перехода в «Зенит»

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Виталий Миколенко откажется от варианта перехода в петербургский "Зенит" , если такая возможность появится, сообщает "Советский спорт".

"Переезд в "Зенит"? Нет. "Ливерпуль"? Нужно решать. За границу хочется", — сказал Миколенко в интервью YouTube-каналу Footboom.

20-летний Миколенко в прошедшем сезоне чемпионата Украины принял участие в 32 матчах, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.

Минувшей зимой сине-бело-голубые подписали другого украинского футболиста — экс-защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого. С тех пор он не вызывался в национальную сборную страны.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Штутгарта".