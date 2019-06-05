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Украинский футболист исключил возможность перехода в «Зенит» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Facebook
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Виталий Миколенко откажется от варианта перехода в петербургский "Зенит", если такая возможность появится, сообщает "Советский спорт".
"Переезд в "Зенит"? Нет. "Ливерпуль"? Нужно решать. За границу хочется", — сказал Миколенко в интервью YouTube-каналу Footboom.
20-летний Миколенко в прошедшем сезоне чемпионата Украины принял участие в 32 матчах, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.
Минувшей зимой сине-бело-голубые подписали другого украинского футболиста — экс-защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого. С тех пор он не вызывался в национальную сборную страны.
Ранее сообщалось, что "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Штутгарта".
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Футбол , Виталий Миколенко , Зенит , Советский спорт
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