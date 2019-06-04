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«Бавария» хочет купить хавбека «Байера» 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Руководство мюнхенской "Баварии" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Байера" Кая Хаверца, передает "Советский спорт".
Как сообщает TZ, руководство клуба планирует купить игрока в ближайшее летнее трансферное окно. Мюнхенский клуб предложил за Хаверца €90 млн Однако "Байер" отклонил предложение "Баварии". Руководство клуба из Леверкузена планирует сохранить своего полузащитника, как минимум, еще на один сезон.
19-летний футболист сыграл в 34 матчах Бундеслиги, став автором 17 голов и семи результативных передач.
Контракт Хаерца с клубом заканчивается в 2022 году.
"Бавария" стала победителем чемпионата Германии сезона-2018/19.
"Байер" занял в завершившемся сезоне четвертое место турнирной таблицы.
Ранее сообщалось, что Юргена Клоппа хотят видеть в "Баварии".
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