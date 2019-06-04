Кого Черчесов поставит играть против Сан-Марино и Кипра

Накануне сборная России по футболу провела товарищеский матч против «Чертаново» (6:0), который стал одним из этапов подготовки к отборочным играм Евро-2020. На игру с «Чертаново» наставник сборной Станислав Черчесов выбрал расстановку 4-2-3-1. Проанализировав прошедший матч, издание Sport24 сделало прогноз на игры с Сан-Марино и Кипром.

Издание отмечает, что вопрос о вратаре будет открыт до последнего. В матче с "Чертаново" ворота защищал Гильерме Маринато. Однако на место вратаря есть и другой претендент — Андрей Лунев . По словам Черчесова, играть будет тот, кто подойдет к официальным матчам в лучшей форме.

Матч с Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске, игра с Кипром пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде. Сейчас у сборной России три очка, она занимает второе место в группе после двух туров отбора на ЧЕ-2020.