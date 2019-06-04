Кого Черчесов поставит играть против Сан-Марино и Кипра 

Накануне сборная России по футболу провела товарищеский матч против «Чертаново» (6:0), который стал одним из этапов подготовки к отборочным играм Евро-2020. На игру с «Чертаново» наставник сборной Станислав Черчесов выбрал расстановку 4-2-3-1. Проанализировав прошедший матч, издание Sport24 сделало прогноз на игры с Сан-Марино и Кипром.
Издание отмечает, что вопрос о вратаре будет открыт до последнего. В матче с "Чертаново" ворота защищал Гильерме Маринато. Однако на место вратаря есть и другой претендент — Андрей Лунев. По словам Черчесова, играть будет тот, кто подойдет к официальным матчам в лучшей форме.
Марио Фернандес и Федор Кудряшов сыграют на флангах обороны. Sport24 отмечает, что серьезных конкурентов сейчас у них нет. Место центральных защитников могут занять Георгий Джикия и Андрей Семенов.
Юрия Газинского, получившего травму в игре с «Чертаново», придется заменить. Футболисту было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты плеча. Его место может занять Магомед Оздоев, в паре с ним выйдет Роман Зобнин или Ильзат Ахметов. Показавший себя в матче с «Чертаново» Дмитрий Баринов тоже будет рассматриваться как альтернативный вариант.
На попадание в основной состав претендуют Иван Обляков, Алексей Миранчук, Антон Миранчук; два представителя тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов; а также спартаковец Роман Зобнин, Алексей Ионов из «Ростова» и Алексндр Головин из «Монако».
На переднем крае российского нападения окажутся четверо человек: зенитовец Артём Дзюба, Фёдор Смолов из «Локомотива», Фёдор Чалов из ЦСКА. Николай Комличенко из чешского «Младе-Болеслава» скорее всего не поедет на официальные игры, предполагает издание.
Матч с Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске, игра с Кипром пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде. Сейчас у сборной России три очка, она занимает второе место в группе после двух туров отбора на ЧЕ-2020.