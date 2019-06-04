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Не хочет видеть ребенка: Аршавину закрыли выезд за границу из-за алиментов 

Рамблер + ещё 13 21 минуту назад
Суд запретил бывшему футболисту Андрею Аршавину покидать пределы России из-за долга по алиментам.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.
4 июля Красносельский районный суд Петербурга провел предварительное заседание по делу о разводе Аршавина с женой Алисой Казьминой. Как сообщил журналистам после заседания адвокат Казьминой Александр Добровинский, стороны не пришли к соглашению, а потому развод пока не состоялся.
«Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», — сказал он.
Следующее заседание назначено на 24 июня.
Напомним, Аршавин и Казьмина были женаты с 2016 года. У них есть общая дочь Есеня. Ранее футболист состоял в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской. От этих отношений у Аршавина трое детей.
Комментарии16
Футбол , Видео , Александр Добровинский , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
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