Суд запретил бывшему футболисту Андрею Аршавину покидать пределы России из-за долга по алиментам.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.
4 июля Красносельский районный суд Петербурга провел предварительное заседание по делу о разводе Аршавина с женой Алисой Казьминой. Как сообщил журналистам после заседания адвокат Казьминой Александр Добровинский, стороны не пришли к соглашению, а потому развод пока не состоялся.
«Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыс. в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», — сказал он.
Следующее заседание назначено на 24 июня.
Напомним, Аршавин и Казьмина были женаты с 2016 года. У них есть общая дочь Есеня. Ранее футболист состоял в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской. От этих отношений у Аршавина трое детей.