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Сарри сравнил «Наполи» с бывшей женой 

Спорт-Экспресс + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Галвный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что практически не спит в последние годы и чувствует себя чужим в Италии, потому что редко бывает дома, сообщает Vanity Fair.
Сарри тренировал "Наполи" с 2015 по 2018 год. В прошедшем сезоне итальянец возглавлял "Челси" и выиграл с командой Лигу Европы.
— Быть главным тренером непросто. Когда приезжаю к себе домой в Тоскану, то ощущая себя здесь незнакомцем. За последние несколько лет я спал около 30 ночей. Я очень люблю неаполитанцев. Я уезжал в Англию потому, что не хотел работать в другой итальянской команде. Профессия может меняться, но отношения с людьми — штука особая. Верность клубу? Нужно быить лояльным на 110 процентов, но что делать, если тебя уволят из клуба? Хранить верность жене, с которой развелся? — приводит слова Сарри Vanity Fair.
Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить "Ювентус" в течение суток.
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