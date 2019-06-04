Неймар отвергает обвинения в изнасиловании

«Безнравственное вымогательство»: Неймар отвергает обвинения

Бразильская полиция прибыла в расположение сборной, допросила Неймара и изъяла его телефон из-за обвинений в изнасиловании и публикаций отцом игрока фотографий девушки, выдвинувшей обвинение. Сам футболист категорически заявляет о своей невиновности. «Газета. RU» подробно освещает свежие новости об инциденте.

Обвинение в изнасиловании как будто не страшит нападающего сборной Бразилии Неймара. Экс-игрок «Барселоны» как ни в чем не бывало готовится к товарищеским матчам с Катаром и Гондурасом и на досуге доказывает свою невиновность публикациями в социальных сетях. Последнее и спровоцировало расследование. Представители бразильца уверены в абсолютной невиновности своего клиента, чего не скажешь о футбольной общественности.

Недавно на тренировочную базу сборной Бразилии прибыла полиция с целью пообщаться с футболистом. Она обязала его прибыть на допрос. Также полицейские конфисковали у Неймара телефон.

В памяти устройства была обнаружена переписка футболиста с потерпевшей, имя которой не сообщается.

Неймар вышел к полиции спустя 45 минут после ее появления на базе. Вероятной причиной стала тренировка национальной сборной Бразилии. Неймар готовится с ней к товарищеским матчам. Они запланированы командой Тите в рамках подготовки к Кубку Америки.

Первоначальной датой дачи показаний футболиста было названо седьмое июня. Но по причине задействования форварда в контрольных матчах допрос обвиняемого будет перенесен на более позднее время. 5 и 9 июня Неймар примет участие во встречах с Катаром и Гондурасом. Отсрочки допроса игрока добилась Бразильская конфедерация футбола.

Столь серьезные обвинения не вынуждают самого игрока легко сдаться в руки правосудия. Он полностью уверен в своей невиновности и готов сотрудничать со следствием. Адвокат футболиста Дави Танжерино заявил о готовности игрока сборной Бразилии прийти на допрос. Он ответил, что подопечный собирается это сделать в любой удобный для полиции день.

«Мой клиент как никто другой заинтересован в выяснении всех деталей случившегося», — приводит слова Танжерино «Fox Sports».

Представители Неймара утверждают, что все эта история является тщательно спланированным шантажом. По их информации, за несколько дней до огласки инцидента с бразильцем связывался адвокат потерпевшей. Он предлагал игроку избежать судебного разбирательства путем возмещения ущерба.

Все это Неймар подтвердил в видеообращении на своей страничке в инстаграме.

Туда же он выложил фотографии с места преступления. Игрок назвал содержание этих публикаций примером обычных личных отношений для всех любовных пар. Вместе с тем бразильский футболист рассказал о сохранении взаимных симпатий со своей предполагаемой жертвой на следующий день после случившегося. Кроме того, игрок отметил, что обвинение в изнасиловании удивило и невероятно шокировало его.

«Это застало меня врасплох. Все это — очевидная ловушка. Яркий пример безнравственного вымогания», — заявил Неймар в своем обращении.

Фотографии с места преступления прокомментировал отец обвиняемого. Он заявил, что все это было сделано с целью подтверждения невиновности сына.

«Нам пришлось сделать эту публикацию. Интернет-преступление выглядит предпочтительнее изнасилования. Мой сын все это обнародовал с целью самозащиты», — приводит слова Неймара-старшего «Чемпионат» со ссылкой на Goal.com и Band.

Разгоревшийся скандал вызвал неоднозначную реакцию у футбольной общественности. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил о невозможности покупки Неймара «королевским клубом». По его мнению, инцидент с изнасилованием вкупе с выступлениями бразильца за «Барселону» в 2013 — 2017 годах больно ударят по репутации «Реала».

Каталонцы же готовы принять своего бывшего игрока с распростертыми объятиями. Капитан «Барселоны» Лионель Месси предпочитает видеть в рядах своей команды Неймара, нежели действующего чемпиона мира Антуана Гризманна . В «Барсе» положительно отмечают желание самого бразильца вернуться в ее ряды и словно закрывают глаза на инцидент.

Главный тренер сборной Бразилии Тите отказался комментировать случившееся. Он дал своему опальному подопечному исключительно положительную характеристику и назвал его ключевым игроком своей команды.

«Все три года сотрудничества Неймар показывал себя честным и открытым. А обсуждать случившееся не входит в мои полномочия», — приводит слова Тите «Soccer.ru».