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Макрон наградил игроков сборной Франции за победу на ЧМ-2018 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил игроков и тренерский штаб национальной команд страны орденом Почётного легиона
Президент Франции Эммануэль Макрон принял национальную сборную по футболу в Елисейском дворце, сообщает пресс-служба главы государства. На встрече игроки и тренерский штаб были награждены орденами Почётного легиона за победу на чемпионате мира-2018 в России.
Данная награда был учреждена 19 мая 1802 года Наполеоном Бонапартом. Орден Почётного легиона является наивысшей знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции.
Ранее сообщалось, что защитник «Лиона» Менди проходит медобследование для «Реала».
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Футбол , Эммануэль Макрон , Реал
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