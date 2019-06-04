Макрон наградил игроков сборной Франции за победу на ЧМ-2018

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил игроков и тренерский штаб национальной команд страны орденом Почётного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон принял национальную сборную по футболу в Елисейском дворце, сообщает пресс-служба главы государства. На встрече игроки и тренерский штаб были награждены орденами Почётного легиона за победу на чемпионате мира-2018 в России.

Данная награда был учреждена 19 мая 1802 года Наполеоном Бонапартом. Орден Почётного легиона является наивысшей знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции.