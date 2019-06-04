Марадона готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

В настоящее время 58-летний специалист возглавляет мексиканский "Дорадос".

"Если "МЮ" нуждается в тренере, я могу им помочь. Я ведь знаю, что этот клуб продаёт много футболок по всему миру. Однако они также хотят выигрывать трофеи. Я могу сделать это для манкунианцев. Эта команда была для меня любимой на протяжении долгого времени. При Алексе Фергюсоне у них было много хороших игроков — великолепная команда.

Однако в настоящий момент я бы выбрал "Манчестер Сити". Конечно, я не должен так менять своё мнение, но это в большей степени из-за Серхио Агуэро. Мы постоянно говорим, что он играет только в хорошей команде", — цитирует Марадону FourFourTwo.

Ранее сообщалось, что фанаты "Манчестер Юнайтед" требуют продать игрока из-за лайка.