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Тите прокомментировал обвинение Неймара в изнасиловании 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник сборной Бразилии Тите высказался по поводу обвинений в сексуальном насилии в адрес форварда своей команды Неймара.
"Я знаю важность и реальный масштаб этой темы. Это личное и я не позволю себе судить об этом. Я не могу что-то комментировать, переступать черту. Моя задача — тратить силы на подготовку команды. Хочу сосредоточиться на своей работе. Если я буду делать какие-то предположения, это будет отнимать у меня энергию, отвлекать от того, на чём я сосредоточен. Неймар, безусловно, важный для нас игрок. Но его можно заменить, потому что незаменимых нет", — приводит слова Тите Goal.com.
Напомним, что Неймар якобы изнасиловал девушку 15 мая в парижском отеле. Потерпевшая обратилась в полицию, после чего правоохранители завели дело.
Сейчас звёздный нападающий находится в расположении сборной Бразилии и готовится к Кубку Америки-2019, который стартует на следующей неделе.
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