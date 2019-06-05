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Дело об обвинении футболиста Роналду в изнасиловании закрыто 

ТАСС + ещё 3 44 минуты назад
Фото: © AP Photo/Luca Bruno
Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Блумберг.
По его данным, в суд Лас-Вегаса (штат Невада) в прошлом месяце поступило уведомление о добровольном прекращении данного дела. В документе не уточнялось, было ли это сделано по ходатайству истца или по взаимному соглашению сторон. Блумберг обратилось к адвокатам Роналду и потерпевшей за разъяснениями, однако ответа пока не получило.
В сентябре 2018 года гражданка США Кэтрин Майорга подала в суд исковую жалобу. Из нее следовало, что она была изнасилована Роналду в июне 2009 года в гостиничном номере в Лас-Вегасе. Как утверждается, Майорга сразу обратилась в полицию, но позже согласилась на досудебное примирение и получила за молчание $375 тыс. В октябре 2018 года полицейское управление города заявило, что расследование по делу было возобновлено после запроса потерпевшей.
Роналду перешел в "Ювентус" в июле 2018 года из мадридского "Реала" за €100 млн, став по итогам сезона чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. 34-летний португалец также является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем трофеев Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Всего Роналду провел за национальную команду 156 матчей, забив 85 мячей.
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Комментарии
Футбол , Криштиану Роналду , УЕФА , Реал , Bloomberg
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