Слуцкий высказался об амбициях ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о том, какое будущее ждет армейцев в обновленном составе, передает "Советский спорт".

Перед началом завершившегося сезона красно-синих покинули многолетние лидеры команды, а на смену им были приглашены молодые игроки. Чемпионат России ЦСКА закончил на четвертом месте и пробился в групповой этап Лиги Европы. Слуцкий оценивает этот результат положительно.

"Когда меняется такое большое количество людей в команде, это сказывается не только на игровой модели или качестве, но и на атмосфере внутри. Для того чтобы появились новые лидеры, появилась стабильность, нужно время.

Считаю, что для первого сезона после такого массового изменения и смены поколений, показан достаточно хороший результат. Были прекрасные матчи, особенно осенью. Учитывая, что команда молодая, она будет только прогрессировать. Уверен, что уже в следующем году ЦСКА будет бороться за те места, за которые боролся всегда", — цитирует Слуцкого пресс-служба ЦСКА.

Ранее Слуцкий назвал чемпионат Англии лучшей лигой мира.