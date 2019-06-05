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«Ювентус» договорился с Кьезой о пятилетнем контракте 

Советский спорт + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник Фиорентины Федерико Кьеза согласовал условия личного контракта с Ювентусом, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Стороны договорились о пятилетнем контракте, по которому 21-летний итальянец будет зарабатывать пять миллионов евро (до вычета налогов десять).
Теперь Ювентусу предстоит провести переговоры с новым руководством Фиорентины. В ближайшее время в клубе появится новый владелец им станет американский миллиардер Рокко Коммиссо.
Воспитанник Фиорентины дебютировал в первой команде клуба 20 августа 2016 года в матче с Ювентусом. За три сезона он провел за фиалок 113 матчей, забил 22 гола и сделал 21 результативную передачу.
23 марта прошлого года Кьеза впервые сыграл за сборную Италии. На данный момент у него 11 матчей за скуадру адзурру.
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