«Ювентус» договорился с Кьезой о пятилетнем контракте

Полузащитник Фиорентины Федерико Кьеза согласовал условия личного контракта с Ювентусом, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Стороны договорились о пятилетнем контракте, по которому 21-летний итальянец будет зарабатывать пять миллионов евро (до вычета налогов десять).

Теперь Ювентусу предстоит провести переговоры с новым руководством Фиорентины. В ближайшее время в клубе появится новый владелец им станет американский миллиардер Рокко Коммиссо.

Воспитанник Фиорентины дебютировал в первой команде клуба 20 августа 2016 года в матче с Ювентусом. За три сезона он провел за фиалок 113 матчей, забил 22 гола и сделал 21 результативную передачу.

23 марта прошлого года Кьеза впервые сыграл за сборную Италии. На данный момент у него 11 матчей за скуадру адзурру.