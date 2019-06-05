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Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина» 

SPORT24.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: ТАСС
«Рубин» остался без главного тренера. По информации «Спорт бизнес ONLINE», Курбан Бердыев был отправлен в отставку до истечения контракта с клубом.
Решение расстаться с 66-летним специалистом было принято на заседании руководства и спонсоров, которое состоялось сегодня, 5 июня. В «Рубине» остались недовольны результатами и игрой команды, учитывая, что Бердыев зарабатывал в год 3 млн евро.
С казанцами Курбан Бердыев работал с 2001 по 2013 год, а в 2017 вновь принял «Рубин». По итогам сезона-2018/19 «Рубин» набрал 36 очков и финишировал на 11-м месте в РПЛ.
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Футбол , Курбан Бердыев
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