Бердыев отправлен в отставку с поста главного тренера «Рубина»

«Рубин» остался без главного тренера. По информации «Спорт бизнес ONLINE», Курбан Бердыев был отправлен в отставку до истечения контракта с клубом.

Решение расстаться с 66-летним специалистом было принято на заседании руководства и спонсоров, которое состоялось сегодня, 5 июня. В «Рубине» остались недовольны результатами и игрой команды, учитывая, что Бердыев зарабатывал в год 3 млн евро.

С казанцами Курбан Бердыев работал с 2001 по 2013 год, а в 2017 вновь принял «Рубин». По итогам сезона-2018/19 «Рубин» набрал 36 очков и финишировал на 11-м месте в РПЛ.