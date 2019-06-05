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Остался без работы: Почему «Рубин» уволил Бердыева 

Рамблер + ещё 35 35 минут назад
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинет команду, сообщается на сайте футбольного клуба. По данным «Спорт бизнес ONLINE», решение расстаться с тренером было принято руководством и спонсорами «Рубина» на встрече 5 июля.
Издание отмечает, что команда при Бердыеве в последние два сезона занимала 10-е и 11-е место в турнирной таблице.
66-летний тренер отправился в отставку до истечения срока его контракта. Причину такого решение в клубе не уточнили, в официальном сообщении ему выразили признательность от имени болельщиков и благодарность за «неоценимый вклад в развитие клуба».
Источник в клубе заявил «Спорт бизнес ONLINE», что соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон.
Sport24 утверждает, что недавно между Бердыевым и гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым произошел конфликт из-за денег. После возвращения тренера в клуб некоторые спонсоры якобы начали выделять средства не так охотно, как раньше. При этом тренер и его помощники получали зарплату «значительно выше рыночной». По данным Sport24, уход наставника «гарантирует» клубу финансовые поступления в размере 1,5-2 миллиарда рублей.
В числе кандидатов на пост главного тренера «Рубина» «Спорт бизнес ONLINE» назвал наставника дубля «Рубина» Романа Шаронова, главного тренера «Нефтехимика» Юрия Уткульбаева, экс-наставника «Оренбурга» Роберта Евдокимова, главного тренера «Арсенала» Игоря Черевченко и наставника «Ахмата» Рашида Рахимова.
Бердыев возглавлял тренерский штаб команды 14 с половиной лет. С августа 2001 года по декабрь 2013-го и с июня 2017-го по июнь 2019 года Бердыев провел с «Рубином» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед.
Под его руководством клуб дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009), один раз Кубок России (2011/2012), два раза Суперкубок России (2010, 2012) и также дважды «бронзу» чемпионата России (2003, 2010). Вместе с ним команда сумела дойти до 1/4 финала Лиги Европы.
Комментарии1
Футбол , Видео , Игорь Черевченко , Курбан Бердыев , Роман Шаронов , Роберт Евдокимов , Рашид Рахимов , ФК "Рубин"
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