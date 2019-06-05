Избиение судьи украинскими фанатами попало на видео 

В Закарпатской области Украины после встречи команд «Карпаты» (Дубовое) и «Поляна» на поле выбежали фанаты и напали на арбитра Валерия Шкуру. Об этом сообщает Mukachevo Net.
На опубликованной изданием записи видно, что судью повалили на землю и избивали ногами.
Драка прекратилась только после вмешательства полиции.
Причиной конфликта стало удаление в одном из эпизодов игры вратаря «Карпат».
Football24.ua уточняет со ссылкой на Федерацию футбола Закарпатья, что в нападении на арбитра участвовал бывший главный тренер «Карпат».
По данным телеканала «Сириус», арбитр госпитализирован с многочисленными синяками и ушибами. Полиция возбудила дело о хулиганстве и сейчас устанавливает всех участников драки. Кроме того, контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Закарпатья выбирает меру наказания для клуба. По версии канала, «Карпаты» ждет немалый штраф и закрытие стадиона как минимум до конца года.
Матч проходил в рамках Чемпионата Высшей лиги Закарпатской области. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу «Поляны».