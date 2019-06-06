Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Португальцы обыграли швейцарцев и вышли в финал Лиги наций УЕФА. Полуфинальный матч, проходивший в Порту на стадионе «Драгау», завершился победой хозяев поля со счетом 3:1, передает «МИР 24».

Автором первого гола в матче стал капитан португальцев Криштиану Роналду . На 25-й он результативно пробил со штрафного. На 57-й минуте у сборной Швейцарии с пенальти отличился Рикардо Родригес . Штрафной был назначен главным арбитром встречи Феликсом Брихом за фол Нелсона Семеду на Стивене Цубере после просмотра VAR. Интересно, что перед этим судья назначил 11-метровый удар в ворота сборной Швейцарии, но изменил свое решение после просмотра видеоповтора.

Однако удержать ничью швейцарцы не смогли. На 88-й и 90-й минутах Роналду отправил в ворота соперников свои второй и третий мячи.

Соперник португальцев определится в четверг, 6 июня, в матче сборных Нидерландов и Англии. Финал состоится в воскресенье.