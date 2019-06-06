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Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций 

Мир24 + ещё 50 1 час назад
Фото: mir24.tv
Португальцы обыграли швейцарцев и вышли в финал Лиги наций УЕФА. Полуфинальный матч, проходивший в Порту на стадионе «Драгау», завершился победой хозяев поля со счетом 3:1, передает «МИР 24».
Автором первого гола в матче стал капитан португальцев Криштиану Роналду. На 25-й он результативно пробил со штрафного. На 57-й минуте у сборной Швейцарии с пенальти отличился Рикардо Родригес. Штрафной был назначен главным арбитром встречи Феликсом Брихом за фол Нелсона Семеду на Стивене Цубере после просмотра VAR. Интересно, что перед этим судья назначил 11-метровый удар в ворота сборной Швейцарии, но изменил свое решение после просмотра видеоповтора.
Однако удержать ничью швейцарцы не смогли. На 88-й и 90-й минутах Роналду отправил в ворота соперников свои второй и третий мячи.
Соперник португальцев определится в четверг, 6 июня, в матче сборных Нидерландов и Англии. Финал состоится в воскресенье.
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Футбол , Феликс Брих , Рикардо Родригес , Криштиану Роналду
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