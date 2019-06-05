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Ответный поединок финала африканской ЛЧ будет переигран 

RT на русском + ещё 1 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Африканская конфедерация футбола (CAF) присудила переиграть ответный поединок финала местной Лиги чемпионов между «Эсперансом» из Туниса и марокканским «Видадом».
Первый матч между этими соперниками завершился вничью, 1:1. Во втором поединке, при счёте 1:0 в пользу «Эсперанса» игрок «Видада» забил гол, который отменил арбитр. Судье не удалось воспользоваться подсказкой системы VAR, так как система не работала. В знак протеста, команда «Видада» в полном составе ушла в раздевалку. Матч не был доигран, а судья присудил победу «Эсперансу».
«Матч будет сыгран повторно за пределами территории Туниса. «Эсперанс» должен будет вернуть в генеральный секретариат CAF медали и трофей. Поединок состоится после Кубка африканских наций, точная дата игры определится позже», — сказал советник президента CAF Эди Амель, которого цитирует AFP.
Кубок африканских наций состоится в Египте с 21 июня по 18 июля.
Ранее сообщалось, что Салах стал пятым африканским игроком, забившим в финале ЛЧ.
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