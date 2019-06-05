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Месси признался, что его средний сын болеет за «Реал» 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался журналистам, что его средний сын Матео является поклонником мадридского «Реала».
«Матео любит футбол, носит все футболки. Мы играли дома, и он сказал мне: «Я болею за „Ливерпуль“, который выиграл у тебя. И с „Валенсией“ та же история: „Валенсия“ выиграла, я за „Валенсию“. Когда вместе смотрим футбол по телевизору, он кричит, когда забивает „Реал“. Он является фанатом мадридцев, — цитирует Месси TyC Sports.
Семья Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо воспитывает троих сыновей. Двое старших, Тиаго и Матео, занимаются в академии „Барселоны“.
Ранее Месси опроверг слухи о том, что он с отцом подбирает игроков для сборной Аргентины.
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