Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался журналистам, что его средний сын Матео является поклонником мадридского «Реала».
«Матео любит футбол, носит все футболки. Мы играли дома, и он сказал мне: «Я болею за „Ливерпуль“, который выиграл у тебя. И с „Валенсией“ та же история: „Валенсия“ выиграла, я за „Валенсию“. Когда вместе смотрим футбол по телевизору, он кричит, когда забивает „Реал“. Он является фанатом мадридцев, — цитирует Месси TyC Sports.
Семья Лионеля Месси и Антонеллы Рокуццо воспитывает троих сыновей. Двое старших, Тиаго и Матео, занимаются в академии „Барселоны“.
Ранее Месси опроверг слухи о том, что он с отцом подбирает игроков для сборной Аргентины.